Під Дніпром знайшли нелегальний садок, який "виховував еліту" російською мовою

У Дніпропетровській області знайшли приватний садок, який працював без ліцензії і відмовився від української мови, пояснивши це тим, що виховує "еліту, яка буде спілкуватися російською".

У мережі ця установа активно рекламується. У ролику заявляється, що діти навчаються двома мовами: російською та англійською. Про це повідомляється в сюжеті "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як розповіла мешканка Дніпропетровщини Аліна Бардашевська, яка деякий час водила до цієї установи свою дочку, в місяць вона платила садочку 11 тисяч гривень.

Жінка звернула увагу, що її україномовна дитина почала говорити російською. За поясненнями мати відразу звернулася до адміністрації садка.

"Була відповідь керівництва, що "ми виховуємо еліту, яка буде спілкуватися російською. Українська дітям не потрібна. Формально ми можемо щось показати українською, але це не потрібно", – розповіла Бардашевська. Після цього інциденту її дитина перестала ходити в садок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 16 січня 2021 року набере чинності стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Таким чином, сфера обслуговування остаточно повинна перейти на українську.