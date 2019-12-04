Під Дніпром на весь день відключать воду: список адрес

У деяких будинках в селищі Слобожанському Дніпропетровської області планується відключення водопостачання в зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Відключення заплановано на 6 грудня, повідомляє пресслужба комунального підприємства "Дніпроводоканал".

У п'ятницю в Слобожанському відключать воду news.angolenko.com.ua

Зокрема, з 10:00 до 22:00 години буде припинено водопостачання мешканців і споживачів за адресами:

вул. Радгоспна, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;

вул. Фрунзе, будинки з № 1 по № 14, 16, 18, 20, 22, 28;

вул. Теплична, 31, 32, 33, 34, 35, 36;

вул. 8 Березня, 1, 2, 3, 4, 17, 19.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас води мешканцям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу, 4 грудня, під час 51-ї чергової сесії Дніпровської міської ради депутати прийняли бюджет на 2020 рік. Так, в 2020 році загальний обсяг доходів і витрат нового бюджету, з урахуванням дотацій і субвенцій з державної скарбниці, становить 13 млрд гривень.

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