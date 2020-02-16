Під Дніпром люди збунтувалися проти токсичного виробництва. Відео

У селі Новоолександрівка Дніпропетровської області жителі протестують проти курячого посліду, який планують переробляти на приватному підприємстві.

Місцеві жителі дізналися, що інвестор отримав дозвіл на будівництво біогазової електростанції з переробки осаду стічних вод, але те, що туди звозитимуть курячий послід, люди не знали. Про це повідомили в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стверджують учасники протесту, таке виробництво може привести до отруєння води і повітря. Будівництво біогазової електростанції планувалося біля Дніпровської станції аерації.

Люди кажуть, що їх обдурили, тому що інвестор обіцяв переробляти осад стічних вод, але пізніше вони дізналися, що на електростанції хочуть переробляти 140 тонн посліду на добу.

Скріншот з відео ТСН

"Спочатку проектом цього не було передбачено, тому місцеві жителі не були так стурбовані. Всі думали, що відбувається реконструкція очисних споруд", - пояснила мешканка Новоолександрівської громади Тетяна Козлова.

Жителі вважають, що всі нечистоти з правого берега міста Дніпро упереміш з курячим послідом будуть підігрівати до температури 40 градусів і внаслідок цього виробляти електроенергію.

Скріншот з відео ТСН

Жителі громади вже домоглися відкриття кримінального провадження і готують позов до суду, щоб зупинити будівництво до того, як туди відправляються тонни токсичних відходів птахофабрик.

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром селяни організувалися в загони для захисту від грабіжників. Жителі села вже півроку страждають від зухвалих нападів. Грабіжники вриваються в приміщення і катують жителів, вимагаючи гроші.

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