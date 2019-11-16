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16 листопада • оновлено в 11:59
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Під Дніпром любитель "русского міра" принизив жінку через українську мову. Фото

2.7т
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У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік з символікою Росії публічно принизив і образив жінку.

На це його спровокувало те, що криворожанка розмовляла українською мовою, повідомила Світлана Данилова на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

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Любитель "русского міра" в Кривому Розі

Любитель "русского міра" в Кривому Розі

"Це тіло чоловічої статі чіплялося до моєї подруги, за те, що вона розмовляє українською мовою. Ображало та принижувало жінку саме через мову", – написала Світлана Данилова.

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Дівчину обурив вчинок любителя "русского міра" і те, що він ходив в одязі з російською символікою:

"То ми ще в Україні живемо чи "ось це російське" чмо вже може безкарно розгулювати по місту з куркою-мутантом і прапором держави-агресора на шкурі, зовсім не криючись, погрожувати щирим патріотам України і називати нас гнидами? Вітаю, дообиралися. "Русский мір" вже тут і нагліє", – додала мешканка Кривого Рогу.

Любитель "русского міра" в Кривому Розі

Любитель "русского міра" в Кривому Розі

Facebook Світлани Данилової

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "русского мира", заявив, що без русифікації України нібито приречена на здичавіння. А особливо – її західні області.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
росіяни
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Yoshi Hamato
Yoshi Hamato
отпиз.дить кац.апоган.дона и повесить на столбе в символике
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hunt andres
hunt andres
Но вот за курицу-мутанта эта селюкская дэушка и получила:-))) Молодец, "мужчина с российской символикой"))))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Очередная рагульская сказочница.
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