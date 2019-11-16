У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік з символікою Росії публічно принизив і образив жінку.

На це його спровокувало те, що криворожанка розмовляла українською мовою, повідомила Світлана Данилова на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Любитель "русского міра" в Кривому Розі

"Це тіло чоловічої статі чіплялося до моєї подруги, за те, що вона розмовляє українською мовою. Ображало та принижувало жінку саме через мову", – написала Світлана Данилова.

Дівчину обурив вчинок любителя "русского міра" і те, що він ходив в одязі з російською символікою:

"То ми ще в Україні живемо чи "ось це російське" чмо вже може безкарно розгулювати по місту з куркою-мутантом і прапором держави-агресора на шкурі, зовсім не криючись, погрожувати щирим патріотам України і називати нас гнидами? Вітаю, дообиралися. "Русский мір" вже тут і нагліє", – додала мешканка Кривого Рогу.

Любитель "русского міра" в Кривому Розі Facebook Світлани Данилової

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "русского мира", заявив, що без русифікації України нібито приречена на здичавіння. А особливо – її західні області.

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