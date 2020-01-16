Під Дніпром комунальники розгромили могили на кладовищі. Фото

У Павлограді Дніпропетровської області працівники комунальної служби знищили надгробки на місцевому кладовищі.

Так, вони проводили спил дерев, і після цього зруйнували могили покійних, повідомили в Facebook-групі "Ми з Павлограда" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Комунальники знищили могили на кладовищі

Як стало відомо, комунальна служба після проведення робіт знищила пам'ятники, огорожі, столи та багато іншого.

Комунальники знищили могили на кладовищі Facebook-група "Ми з Павлограда"

Комунальники знищили могили на кладовищі Facebook-група "Ми з Павлограда"

"Родичі покійних, похованих на кладовищі на сільмазі (район 12 школи), провідайте могили своїх близьких", – написали в співтоваристві.

Комунальники знищили могили на кладовищі Facebook-група "Ми з Павлограда"

Комунальники знищили могили на кладовищі Facebook-група "Ми з Павлограда"

Більшість гробниць виявилися під завалами обрізаних гілок. Стан надгробків вдасться встановити лише після очищення кладовища.

Комунальники знищили могили на кладовищі Facebook-група "Ми з Павлограда"

Комунальники знищили могили на кладовищі Facebook-група "Ми з Павлограда"

Комунальники знищили могили на кладовищі Facebook-група "Ми з Павлограда"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Новомосковську невідомі розбили меморіал, який зводили в пам'ять місцевому жителю Олександру Мітягіну, який загинув на Донбасі. Місцеві жителі планували по завершенню зведення встановити пам'ятну дошку на честь загиблого військового.

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