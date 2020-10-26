У неділю, 25 жовтня, на одній із виборчих дільниць міста Тернівка Дніпропетровської області кандидат у депутати від партії "Слуга народу" Віталій Айзатулов накинувся з кулаками на журналістку Альону Піддуєву.

Піддуєва є головною редакторкою міської газети "Вісті Тернівки". Інформація про напад із боку кандидата з'явилася в онлайн-версії видання.

Альона Піддуєва розповіла, що прийшла до дільниці для того, щоб висвітлювати хід виборів. У книзі для реєстрації вона випадково виявила запис про журналіста з місцевої газети. Редакторка вирішила перевірити дані, оскільки була впевнена, що знає співробітників усіх ЗМІ міста, а це прізвище зустріла вперше.

"Я підійшла до дівчини з посвідченням кореспондента й запитала – хто вона? Її відповідь мене збентежила. "Я спостерігач від партії Зе", – без тіні збентеження заявила дівчина. На моє запитання, чому спостерігач, якщо зареєстрована як журналіст, я не отримала зрозумілої відповіді", – поділилася Піддуєва.

Кандидат у депутати від "Слуги народу" накинувся з кулаками на журналістку. Вісті Тернівки

За словами Піддуєвої, за один день їй вдалося розсекретити псевдожурналістів на шести дільницях. Коли вона вкотре підійшла до потенційної шахрайки, у їхній діалог втрутився кандидат у депутати від партії "Слуга народу" Віталій Айзатулов.

"У цей момент до нас підбіг кандидат у депутати Віталій Айзатулов і почав кричати: "Не говори їй нічого!" На моє зауваження і прохання не кричати й не втручатися в нашу розмову він не відреагував і грубо штовхнув мене. Я спробувала зробити фото посвідчення "фальшивого" журналіста, але Віталій Айзатулов почав хапати мене за руки, намагаючись вибити мобільний телефон із рук. Я намагалася зупинити дії депутата, але він не реагував. Тільки сказав: "Не чіпай нашого журналіста!" На моє запитання: "В якому сенсі вашого журналіста?" депутат прокричав: "Іди!" своєму "фальшивому" кореспонденту. І ця псевдокореспондентка ретирувалася з виборчої дільниці", – розповіла вона.

Віталій Айзатулов намагався приховати порушення. Вісті Тернівки

Про інцидент Альона Піддуєва заявила до поліції. Також про подію була проінформована Національна спілка журналістів України.

Про інцидент Альона Піддуєва заявила до поліції. Вісті Тернівки

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