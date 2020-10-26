У неділю, 25 жовтня, на одній із виборчих дільниць міста Тернівка Дніпропетровської області кандидат у депутати від партії "Слуга народу" Віталій Айзатулов накинувся з кулаками на журналістку Альону Піддуєву.

Піддуєва є головною редакторкою міської газети "Вісті Тернівки". Інформація про напад із боку кандидата з'явилася в онлайн-версії видання.

Альона Піддуєва розповіла, що прийшла до дільниці для того, щоб висвітлювати хід виборів. У книзі для реєстрації вона випадково виявила запис про журналіста з місцевої газети. Редакторка вирішила перевірити дані, оскільки була впевнена, що знає співробітників усіх ЗМІ міста, а це прізвище зустріла вперше.

"Я підійшла до дівчини з посвідченням кореспондента й запитала – хто вона? Її відповідь мене збентежила. "Я спостерігач від партії Зе", – без тіні збентеження заявила дівчина. На моє запитання, чому спостерігач, якщо зареєстрована як журналіст, я не отримала зрозумілої відповіді", – поділилася Піддуєва.

За словами Піддуєвої, за один день їй вдалося розсекретити псевдожурналістів на шести дільницях. Коли вона вкотре підійшла до потенційної шахрайки, у їхній діалог втрутився кандидат у депутати від партії "Слуга народу" Віталій Айзатулов.

"У цей момент до нас підбіг кандидат у депутати Віталій Айзатулов і почав кричати: "Не говори їй нічого!" На моє зауваження і прохання не кричати й не втручатися в нашу розмову він не відреагував і грубо штовхнув мене. Я спробувала зробити фото посвідчення "фальшивого" журналіста, але Віталій Айзатулов почав хапати мене за руки, намагаючись вибити мобільний телефон із рук. Я намагалася зупинити дії депутата, але він не реагував. Тільки сказав: "Не чіпай нашого журналіста!" На моє запитання: "В якому сенсі вашого журналіста?" депутат прокричав: "Іди!" своєму "фальшивому" кореспонденту. І ця псевдокореспондентка ретирувалася з виборчої дільниці", – розповіла вона.

Про інцидент Альона Піддуєва заявила до поліції. Також про подію була проінформована Національна спілка журналістів України.

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