Під Дніпром Дід Мороз пересів з оленів за кермо маршрутки. Фото

У Нікополі Дніпропетровської області водій 21-ої маршрутки оригінальним способом привітав містян з Новим роком.

Чоловік вийшов на маршрут, переодягнувшись в Діда Мороза і прихопивши солодкі гостинці для пасажирів. Про це повідомили в групі "Типовий Нікополь" в Facebook.

Під Дніпром Дід Мороз пересів з оленів за кермо маршрутки БезФормата

"Сьогодні Дід Мороз розвозить людей в своєму автобусі. Всім дітям зі свого мішка роздає цукерки, в салоні грає добірка новорічних пісень, стоїть ялинка. Такий позитивчик, люди на зупинці відразу посміхаються, побачивши за кермом. Дякую за настрій!" - поділилася авторка публікації.

Скріншот Facebook-спільнота "Типовий Нікополь"

Незвичайне новорічне привітання припало до душі всім містянам, а особливо маленьким жителям Нікополя. Учасники спільноти не приховували своє захоплення в коментарях під постом. Менше, ніж за добу, він набрав тисячі лайків і сотні вдячних коментарів.

Скріншот Facebook-спільнота "Типовий Нікополь"

Скріншот Facebook-спільнота "Типовий Нікополь"

Скріншот Facebook-спільнота "Типовий Нікополь"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на ж/м Парус торговці викинули святкові дерева на дорозі біля річки. Кілька десятків святкових ялинок і сосен, які ще два дні тому продавали до Нового року, тепер просто валяються на вулиці.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!