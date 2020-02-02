Під Дніпром десяток рятувальників гасили пожежу в приватному будинку. Фото

У неділю, 2 лютого, в селі Олександрівка Дніпропетровської області згорів будинок.

О 6:35 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що трапилась на вулиці Червона. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області.

По прибуттю до місця виклику пожежники встановили, що пожежа виникла на території приватного сектора.

Вогонь знищив дах і конструкції одноповерхового будинку на загальній площі 60 квадратних метрів. В результаті пожежі загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації пожежі було залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

У Дніпровському районі сталася пожежа Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області.

У Дніпровському районі сталася пожежа Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області.

У Дніпровському районі сталася пожежа Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Немирівської сталася пожежа в приватному будинку. В результаті пожежі ніхто не постраждав, але сім'я залишилася без житла і засобів для існування.

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