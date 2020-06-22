Під Дніпром археологи знайшли стародавнє місто. Фото знахідки

На околиці селища Самарівка Дніпропетровської області археологи Дніпропетровського національного історичного музею знайшли залишки старовинного міста 18 століття.

На місці поселення вчені знайшли характерну кераміку, ліпнину і кістки, повідомили на сторінці "Samar.History" в Facebook.

Скріншот Facebook /"Samar.History."

Скріншот Facebook /"Samar.History."

Скріншот Facebook /"Samar.History."

Археологи кажуть, що знайдені реліквії залишили місцеві жителі в поселенні-пращурі Катеринослава, відомого сьогодні як Дніпро. Будівництво міста на цьому місці почалося в 1776 році.

Вчені знайшли кераміку, ліпнину і кістки Facebook /"Samar.History."

Вчені знайшли кераміку, ліпнину і кістки Facebook /"Samar.History."

Через шість років тут проживали трохи більше 2000 осіб, в основному вивезені з Криму греки та вірмени. Однак незабаром з'ясувалося, що місто непридатне для життя: воно розташоване в низовині, його часто затоплювали весняні паводки.

Вчені знайшли кераміку, ліпнину і кістки Facebook /"Samar.History."

У 1886 році, за указом князя Григорія Потьомкіна, Катеринослав перенесли з низовини на правий берег Дніпра, в древню козацьку слободу Половицю, де він і почав поступово розростатися.

Археологи знайшли стародавнє місто Facebook /"Samar.History."

За словами Костянтина Мешка, директора Новомосковського краєзнавчого музею, поселення на початковому місцезнаходженні Катеринослава вирішили не розформовувати, а перейменували в Новомосковськ. У 1794 році його так само вирішили перенести на місце козацької слободи "Новоселиця".

Вчені знайшли кераміку, ліпнину і кістки Facebook /"Samar.History."

"Ось так і вийшло, що знайдене археологами стародавнє місто фактично дало початок сучасному Дніпру, а також нову назву козацької Новоселиці – сучасному Новомосковську", – резюмував історик.

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