Перевір свою адресу: в Дніпрі відключать воду 17 липня

Припинення водопостачання в Дніпрі пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі.
Води не буде з 10:00 до 16:00, повідомили в комунальному підприємстві "Дніпроводоканал".
Відключення води в Дніпрі
факти ICTV
Відключення заплановано за наступними адресами:
вул. Миколи Міхновського, 2, 3, 4, 11;
пр. Миру, 2, 2А, 6.
У підприємстві рекомендують заздалегідь набрати необхідний запас води на час відключення.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Донбасі тисячі людей залишилися без води і світла.
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