Перевір свою адресу: в Дніпрі відключать воду 17 липня

Припинення водопостачання в Дніпрі пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі.

Води не буде з 10:00 до 16:00, повідомили в комунальному підприємстві "Дніпроводоканал".

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Відключення води в Дніпрі факти ICTV

Відключення заплановано за наступними адресами:

вул. Миколи Міхновського, 2, 3, 4, 11;

пр. Миру, 2, 2А, 6.

У підприємстві рекомендують заздалегідь набрати необхідний запас води на час відключення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Донбасі тисячі людей залишилися без води і світла.

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