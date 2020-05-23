Переможницею шоу "Холостяк 10" стала мешканка Кривого Рогу: цікаві факти

Головний герой романтичного шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк зробив свій вибір і вручив каблучку гімнастці з Кривого Рогу Даші Ульяновій.

Макс Михайлюк зізнався, що небайдужий до дівчини і вірить в початок їх любовної історії. Про це повідомили на офіційній сторінці проекту "Холостяк 10".

У фінальній серії "Холостяк 10" пара гуляла вулицями Барселони. Однак щось пішло не так, і між ними виникло непорозуміння. Даша боялася зізнатися в своїх почуттях і неодноразово повторювала, що це їх останнє побачення.

Переможницею шоу "Холостяк 10" стала мешканка Кривого Рогу stb.ua

Усамітнившись ввечері, пара знову почала з'ясовувати стосунки. Холостяк дав дівчині час подумати, що вона насправді відчуває. Але вже в незабаром зробив головний вибір і подарував їй каблучку.

"І як би там не було, ці моменти кращі?", – написала обраниця холостяка Даша Ульянова на своїй сторінці в Instagram.

Переможницею шоу "Холостяк 10" стала мешканка Кривого Рогу stb.ua

Раніше OBOZREVATEL публікував самі відверті фото Даші, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.