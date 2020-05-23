Переможницею шоу "Холостяк 10" стала мешканка Кривого Рогу: цікаві факти
Головний герой романтичного шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк зробив свій вибір і вручив каблучку гімнастці з Кривого Рогу Даші Ульяновій.
Макс Михайлюк зізнався, що небайдужий до дівчини і вірить в початок їх любовної історії. Про це повідомили на офіційній сторінці проекту "Холостяк 10".
У фінальній серії "Холостяк 10" пара гуляла вулицями Барселони. Однак щось пішло не так, і між ними виникло непорозуміння. Даша боялася зізнатися в своїх почуттях і неодноразово повторювала, що це їх останнє побачення.
Усамітнившись ввечері, пара знову почала з'ясовувати стосунки. Холостяк дав дівчині час подумати, що вона насправді відчуває. Але вже в незабаром зробив головний вибір і подарував їй каблучку.
"І як би там не було, ці моменти кращі?", – написала обраниця холостяка Даша Ульянова на своїй сторінці в Instagram.
Раніше OBOZREVATEL публікував самі відверті фото Даші, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.