Перебратися через Дніпро можна на електричці: розклад

Доїхати без пробок з Лівого берега і назад в Дніпрі можна на електричці. Поїздка займе менше 10 хвилин.
Вартість проїзду становить 11-12 гривень в залежності від відстані. Про це OBOZREVATEL стало відомо на сайті Придніпровської залізниці.
У приміських поїздів, які їдуть на Центральний залізничний вокзал з Лівого берега і назад, є ранкові і вечірні рейси. Електрички ходять приблизно один раз на годину.
Переїхати через Дніпро можна на електричці
Новини Мелітополя
На Лівому березі на поїзд можна сісти на трьох станціях: "193 кілометр" - на вулиці Каруни, "Нижньодніпровськ" - на вулиці Каруни (ближче до Слобожанського проспекту) і "Нижньодніпровськ-Вузол" - на житловому масиві Північний. Кінцева станція - Центральний залізничний вокзал.
На Лівому березі Дніпра є три зупинки
Мапа
Детальний розклад відправлень поїздів на кожній станції можна подивитися на сайті Придніпровської залізниці.
Тарифи на приміські поїзди
dp.uz.gov.ua
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі змінили кількість безкоштовних річкових катерів: графік руху.
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