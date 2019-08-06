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Перебратися через Дніпро можна на електричці: розклад

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Доїхати без пробок з Лівого берега і назад в Дніпрі можна на електричці. Поїздка займе менше 10 хвилин.

Вартість проїзду становить 11-12 гривень в залежності від відстані. Про це OBOZREVATEL стало відомо на сайті Придніпровської залізниці.

У приміських поїздів, які їдуть на Центральний залізничний вокзал з Лівого берега і назад, є ранкові і вечірні рейси. Електрички ходять приблизно один раз на годину.

Переїхати через Дніпро можна на електричці

Переїхати через Дніпро можна на електричці

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На Лівому березі на поїзд можна сісти на трьох станціях: "193 кілометр" - на вулиці Каруни, "Нижньодніпровськ" - на вулиці Каруни (ближче до Слобожанського проспекту) і "Нижньодніпровськ-Вузол" - на житловому масиві Північний. Кінцева станція - Центральний залізничний вокзал.

На Лівому березі Дніпра є три зупинки

На Лівому березі Дніпра є три зупинки

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Детальний розклад відправлень поїздів на кожній станції можна подивитися на сайті Придніпровської залізниці.

Тарифи на приміські поїзди

Тарифи на приміські поїзди

dp.uz.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі змінили кількість безкоштовних річкових катерів: графік руху.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро Укрзалізниця квитки на поїзд потяг Новий міст у Дніпрі
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