Педагоги розповіли, як в Дніпрі буде проходити шкільне навчання в умовах карантину

Новий навчальний рік 2020-2021 у Дніпрі розпочнеться 1 вересня. Однак у кожному закладі освіти має бути створено оптимальні умови для безпечної організації навчального процесу.

Про це під час пресконференції 25 серпня повідомила начальниця відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики Світлана Клявченко.

"Перш за все адміністрація закладів освіти має розробити тимчасовий порядок організації освітнього процесу за умов дотримання карантину, згідно постанови головного державного санітарного лікаря. Забезпечити дистанціювання учнів. Для цього, наприклад, мають бути відкритими всі запасні виходи, які має будівля, що дозволить уникнути великого скупчення дітей. Потрібно розмежувати зони перебування учнів, а також їхній час приходу до школи. Температурний моніторинг будуть проходити у навчальному закладі тільки працівники школи. Про самопочуття та температуру тіла дітей опитуватимуть вчителі. Всі учасники освітнього процесу мають бути у масках. Без масок можна знаходитися лише у кабінеті під час уроків. Учням 1-4 класів також дозволено бути без масок під час перерви. Деякі заняття вчителі мають проводити на відкритому повітрі або у великих залах, якщо такі є", – розповіла про більшість змін Світлана Клявченко.

У свою чергу директорка СЗШ № 14 Ірина Бутко розповіла про ряд заходів, вже організованих у закладі освіти перед початком навчального року.

"Відповідно до рекомендацій МОЗ та МОН для забезпечення дистанції між учнями, ми задіємо 4 запасні виходи, що є у школі. За кожним класом буде закріплено кабінет, де будуть проходити всі уроки. Також ми створили плани, де визначено зони перебування дітей, зони розташування дезінфекторів, напрямки руху учасників навчального процесу. Затверджено гнучкий графік навчання дітей: так учні 1-4 класів будуть навчатися з 8.00 ранку, 5,10,11 класи – з 11.00, 6-9 класи – з 12.00. На період карантину кількість відвідувачів навчального закладу буде обмежено, а спілкування батьків та вчителів здійснюватиметься дистанційно. Ранкові зустрічі відбуватимуться на свіжому повітрі, без тактильного контакту. Вчителям рекомендовано проводити уроки на вулиці, якщо цьому відповідає тема та погодні умови", – розказала Ірина Бутко.

Заступниця директора методцентру при департаменті гуманітарної політики ДМР Олена Саєнко повідомила про результати освітнього дворічного навчання за проєктом "Нова українська школа".

"Наразі учні, які розпочинали навчання за концепцією НУШ переходять у третій клас. На сьогодні дослідження, проведені Міністерством освіти і науки України, говорять про те, що в цих дітей розвивається емоційний інтелект, вони не бояться висловлювати свою думку та мають високий рівень креативності, комунікабельні, вміють працювати у групах та слухати одне одного. Можна впевнено сказати, що освітня реформа себе виправдовує", – підсумувала Олена Саєнко.