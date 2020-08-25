Педагоги рассказали, как в Днепре будет проходить школьное обучение в условиях карантина

Новый учебный год 2020-2021 в Днепре начнется 1 сентября. Однако в каждом учебном заведении должны быть созданы оптимальные условия для безопасной организации учебного процесса.

Об этом во время пресс-конференции 25 августа сообщила начальник отдела образовательной деятельности управления образования департамента гуманитарной политики Светлана Клявченко.

"Прежде всего администрация учебных заведений должна разработать временный порядок организации образовательного процесса в условиях соблюдения карантина, согласно постановлению главного государственного санитарного врача. Обеспечить дистанцирование учеников. Для этого, например, должны быть открытыми все запасные выходы, которые имеет здание, что позволит избежать большого скопления детей. Нужно разграничить зоны пребывания учащихся, а также их время прихода в школу. Температурный мониторинг будут проходить в учебном заведении только работники школы. О самочувствии и температуре тела детей будут опрашивать учителя. Все участники образовательного процесса должны быть в масках. Без масок можно находиться только в кабинете во время уроков. Учащимся 1-4 классов также разрешено быть без масок во время перерыва. Некоторые занятия учителя должны проводить на открытом воздухе или в больших залах, если такие есть", – рассказала о большинстве изменений Светлана Клявченко.

В свою очередь директор СОШ № 14 Ирина Бутко рассказала о ряде мер, уже организованных в учебном заведении перед началом учебного года.

"В соответствии с рекомендациями Минздрава и МОН для обеспечения дистанции между учениками, мы задействуем 4 запасные выхода, которые есть в школе. За каждым классом будет закреплен кабинет, где будут проходить все уроки. Также мы создали планы, где определены зоны пребывания детей, зоны расположения дезинфекторов, направления движения участников учебного процесса. Утвержден гибкий график обучения: так ученики 1-4 классов будут учиться с 8.00 утра, 5,10,11 классы – с 11.00, 6-9 классы – с 12.00. На период карантина количество посетителей учебного заведения будет ограничено, а общение родителей и учителей будет осуществляться дистанционно. Утренние встречи будут проходить на свежем воздухе, без тактильного контакта. Учителям рекомендуется проводить уроки на улице, если этому соответствует тема и погодные условия", – рассказала Ирина Бутко.

Заместитель директора методцентра при департаменте гуманитарной политики ДГС Елена Саенко сообщила о результатах образовательного двухлетнего обучения по проекту "Новая украинская школа".

"Сейчас ученики, которые начинали обучение по концепции НУШ переходят в третий класс. В настоящее время исследования, проведенные Министерством образования и науки Украины, говорят о том, что у этих детей развивается эмоциональный интеллект, они не боятся высказывать свое мнение и имеют высокий уровень креативности, коммуникабельны, умеют работать в группах и слушать друг друга. Можно уверенно сказать, что образовательная реформа себя оправдывает", – подытожила Елена Саенко.

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