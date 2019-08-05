Парк Гагаріна в Дніпрі чекають грандіозне оновлення: подробиці і фото

У Дніпрі триває капітальний ремонт парку Гагаріна.
На даний момент демонтували старі опори освітлення і проводять роботи по організації нового освітлення, повідомили в Facebook-групі "Gagarin Park".
Так, в парку встановлюють нові опори зі світлодіодним освітленням. Особливість в тому, що освітлюватися будуть відразу дві зони - в сторону доріжки і зелених насаджень.
Реконструкція парку Гагаріна
Facebook-група "Gagarin Park"
Також оновлюють пішохідні доріжки: демонтують старе асфальтове покриття, укладають тротуарну плитку і встановлюють нові бордюри. Доріжки з плитки урізноманітнюють щебеневим покриттям.
Реконструкція парку Гагаріна
Facebook-група "Gagarin Park"
Крім цього, в парку Гагаріна зробили закладки "кишеньок" під установку лавок і урн.
Реконструкція парку Гагаріна
Facebook-група "Gagarin Park"
На вході в парк з боку головного корпусу ДНУ замінили сходинки на нові з тротуарної плитки. Поруч встановили пандус.
Реконструкція парку Гагаріна
Facebook-група "Gagarin Park"
Відзначимо, що в парку буде безкоштовний Wi-fi.
Реконструкція парку Гагаріна
Facebook-група "Gagarin Park"
Реконструкція парку Гагаріна
Facebook-група "Gagarin Park"
Реконструкція парку Гагаріна
Facebook-група "Gagarin Park"
Реконструкція парку Гагаріна
Facebook-група "Gagarin Park"
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі занедбаний парк перетворили на барвисту зелену зону.
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