Парк Гагаріна в Дніпрі чекають грандіозне оновлення: подробиці і фото

У Дніпрі триває капітальний ремонт парку Гагаріна.

На даний момент демонтували старі опори освітлення і проводять роботи по організації нового освітлення, повідомили в Facebook-групі "Gagarin Park".

Так, в парку встановлюють нові опори зі світлодіодним освітленням. Особливість в тому, що освітлюватися будуть відразу дві зони - в сторону доріжки і зелених насаджень.

Реконструкція парку Гагаріна Facebook-група "Gagarin Park"

Також оновлюють пішохідні доріжки: демонтують старе асфальтове покриття, укладають тротуарну плитку і встановлюють нові бордюри. Доріжки з плитки урізноманітнюють щебеневим покриттям.

Реконструкція парку Гагаріна Facebook-група "Gagarin Park"

Крім цього, в парку Гагаріна зробили закладки "кишеньок" під установку лавок і урн.

Реконструкція парку Гагаріна Facebook-група "Gagarin Park"

На вході в парк з боку головного корпусу ДНУ замінили сходинки на нові з тротуарної плитки. Поруч встановили пандус.

Реконструкція парку Гагаріна Facebook-група "Gagarin Park"

Відзначимо, що в парку буде безкоштовний Wi-fi.

Реконструкція парку Гагаріна Facebook-група "Gagarin Park"

Реконструкція парку Гагаріна Facebook-група "Gagarin Park"

Реконструкція парку Гагаріна Facebook-група "Gagarin Park"

Реконструкція парку Гагаріна Facebook-група "Gagarin Park"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі занедбаний парк перетворили на барвисту зелену зону.

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