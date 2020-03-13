Парасолька знадобиться: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У п'ятницю, 13 березня, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Більша частина дня пройде без опадів. Ввечері очікується сильний дощ, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +6 до +17 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 52-85%.

Погода в Дніпрі Комсомольська правда

Світанок настане о 5:53, захід очікується о 17:44.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на заході і в центрі України очікуються дощі, а східну і південну частину порадує майже літня погода. Найтепліше буде на Херсонщині. Там стовпчики термометра піднімуться до +16... +19 градусів.

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