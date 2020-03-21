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21 березня • оновлено в 11:11
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Пара українців з коронавірусом їхала в поїзді і таксі в Дніпро: медики забили на сполох

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Поліція і медики намагаються встановити людей, які могли заразитися коронавірусом від подружжя на Дніпропетровщині.

Відомо, що чоловік і дружина на минулих вихідних прилетіли з Парижа до Києва. Звідти в Дніпро вони дісталися поїздом, а потім їхали ще й на таксі, повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

По приїзду вони майже відразу відчули себе погано і в понеділок звернулися до медиків. Їх доставили в міську інфекційну лікарню і помістили в бокси.

Коронавірус

Коронавірус

Інформатор

Результати тестів на коронавірус, який провели в столиці, у обох виявилися позитивними. Скільки людей пара могла заразити під час повернення додому поки невідомо.

"Вони їхали поїздом Київ-Запоріжжя, тому зараз ми вже відстежуємо контакти, з ким вони були в купе. Вже знайшли таксиста, який віз додому подружжя і він вже в самоізоляції", – розповів голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, коронавірус на Дніпропетровщині підтвердили у сімейної пари, яка нещодавно повернулася з Франції. Хворі викликали машину швидкої допомоги, коли запідозрили у себе симптоми COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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