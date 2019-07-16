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Особистий простір і домашній затишок: в дніпровській лікарні створили прототип унікальної палати

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Сьогодні, 16 липня, в Дніпровській міській дитячій клінічній лікарні № 1 закінчилася реконструкція палати довгострокового перебування.

Реконструкція проводилася в відділенні хворих на цукровий діабет. Про це повідомляє голова благодійної організації "Фундація Влади Брусиловської" Влада Брусиловська на своїй сторінці в Facebook..

Палата довгострокового перебування в Дніпровській міської дитячої клінічної лікарні №1

Палата довгострокового перебування в Дніпровській міської дитячої клінічної лікарні №1

Facebook Влади Брусиловської

CUBA BUBA # 5 – таку назву отримала палата, при реконструкції якої вперше в Україні були враховані побажання пацієнтів і медперсоналу.

Як розповіла Брусиловська, від початку і до кінця проект зайняв близько півроку. Велика увага була приділена створенню саме домашнього затишку. Палати були розділені на зони, також там з'явилися холодильник, умивальник з дзеркалом і шафа.

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Зона з умивальником також комфортно оформлена

Зона з умивальником також комфортно оформлена

Facebook Влади Брусиловської

Відмінною рисою цієї палати є стіна, яка відділяє особистий простір від лікарняного антуражу. На стіні розміщені полички для речей, що також створює відчуття домашнього затишку. Біля кожного ліжка свої світильники і розетки - це дозволяє розмістити кілька пацієнтів в палаті з комфортом.

Затишно, як вдома

Затишно, як вдома

Facebook Влади Брусиловської

Продумано все до дрібниць

Продумано все до дрібниць

Facebook Влади Брусиловської

Перегородки створюють домашній затишок

Перегородки створюють домашній затишок

Facebook Влади Брусиловської

Домашній комфорт

Домашній комфорт

Facebook Влади Брусиловської

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро діти
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