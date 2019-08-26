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Осінь почекає? З'явився прогноз погоди в Дніпропетровській області

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У Дніпрі на 26 серпня оголошено штормове попередження.

На території області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода

Погода

Apn-nn.com

У понеділок, 26 серпня, буде хмарно з проясненнями без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря по області становитиме вночі 13-18 градусів, а вдень 28-33 градусів. По місту очікується вночі 15-17 градусів, вдень 30-32 градусів.

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27 і 28 серпня синоптики прогнозують малохмарний день, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе 12-17 градусів, а вдень підніметься до 27-32 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Дніпра перекриють важливу дорогу на два роки.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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