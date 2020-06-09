Опублікована свіжа статистика захворюваності на COVID-19 на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області за останню добу в черговий раз не зафіксували нових випадків COVID-19.
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Перемогти хворобу вдалося 77 пацієнтам. Загальна кількість одужавших становить 629 осіб, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.
З початку епідемії на Дніпропетровщині зареєстрували 22 летальні випадки пацієнтів з коронавірусною інфекцією.
Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів заразитися коронавірусом. Так він хотів підтримати людей, щоб їм було легше.
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