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Окупанти вбили бійця НГУ: стала відома дата похорону

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У Дніпрі відбудеться прощання із загиблим на Донбасі бійцем Національної гвардії Романом Романенком (позивний Біч).

Жалобна церемонія відбудеться у середу, 14 серпня, повідомляють на сторінці Facebook ultras.org.ua.

Роман Романенко, загинув на Донбасі 10 серпня

Роман Романенко, загинув на Донбасі 10 серпня

azov.org.ua

"Прощання з Романом відбудеться завтра у Дніпрі, біля Самарської районної ради, о 14-й годині. Вулиця 20-річчя Перемоги, 51. Вічна пам'ять Герою!" – зазначено у повідомленні.

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Роман Романенко загинув кілька днів тому під час виконання бойового завдання, проте інформація про це трималася у таємниці, оскільки тіло воїна викрали терористи.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Роман Романенко загинув 10 серпня. Через сильні обстріли 3 спроби евакуювати тіло з поля бою зірвалися. В результаті рештки воїна забрали терористи і пізніше виклали незаретушоване фото загиблого в інтернет.

У вівторок, 13 серпня військовим з полку "Азов" вдалося домовитися про обмін і забрати тіло побратима.

Роман Романенко воював у полку "Азов" з кінця 2015 року і був снайпером. Загиблому воїну було 25 років.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
загинув боєць загинув нацгвардеец ООС Національна гвардія "Азов"
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Бич - это перевод с английского или просто герой из бичей в АТО пошёл?
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Motr Den
Motr Den
Надеюсь когда здыхал корежило гниду от боли.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Выбор у нацистов не большой)))
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