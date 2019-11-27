Оголошено міжнародний тендер на будівництво моста в Запоріжжі

Два тижні тому Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, його радник Юрій Голік та новий глава Укравтодору Олександр Кубрак побували на сумнозвісному мосту в Запоріжжі, який не можуть добудувати вже 15 років.

Тоді було обіцяно, що протягом найближчого часу буде оголошений тендер на добудову цього моста. І ось 26 листопада глава уряду повідомив, що відповідний тендер оголошений.

Юрій Голік Дзеркало тижня

"Цей міст має нарешті вирішити гостру транспортну проблему в Запоріжжі. Вона накопичувалася роками, тому що міст ніяк не могли добудувати. Сьогодні зроблено реальний крок. Сподіваюся, вже навесні розпочнуться реальні роботи, щоб з'єднати транспортною магістраллю лівий і правий береги Дніпра", – зазначив Олексій Гончарук.

Юрій Голік додав, що це тільки "перший крок у бюрократичній ланцюжку перетворення багаторічного провалу в міст".

"Проект відновлений. Тендер оголошений. Фінансування знайдено. Було непросто за кілька місяців зробити те, що ніхто не зміг зробити за кілька років, але ми зробили це. Це тільки перший крок в довгому ланцюжку, яка обов'язково призведе до появи моста в Запоріжжі. Обов'язково зробимо це і доведемо все до логічного кінця", – пише радник прем'єра в Facebook.

Згідно даним в системі Prozorro, очікувана вартість проекту 12,34 млрд грн, документи приймаються до 26 грудня 2019 року, а аукціон запланований на 31 січня 2020 року.

Після визначення переможця почнеться будівництво першої черги об'єкта, яку планується повністю завершити за кілька років.

До першої черги будівництва входить 21 штучна споруда, в тому числі два мости через русло р. Дніпро з виїздами на прибережних магістраль і проспект Соборний.

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