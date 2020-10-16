Одягайтеся тепліше: в Дніпро та область йде сильне похолодання

Софія Ковнір Життя міста 16:30, 16.10.2020

У Дніпрі та області синоптики спрогнозували різке похолодання.

Це пов'язано з вторгненням холодного арктичного повітря на території нашої області, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Так, очікується значне похолодання, в результаті чого відбудеться перехід середньої добової температури повітря через +8 в бік зниження. Тому 19-23 жовтня утримається холодна погода.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 17 жовтня в Україну прийде циклон Foelke. У північних, західних і більшості центральних областей очікуються сильні дощі, пориви північно-східного вітру до штормових значень.

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