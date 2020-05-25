Одягайтеся тепліше: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 25.05.2020

У понеділок, 25 травня, в Дніпрі очікується похмура погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +9 до +18 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 44-86%. Світанок настане о 04:45, захід очікується о 20:28.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні в понеділок, 25 травня, буде холодною і вологою. Дощі очікуються майже на всій території країни.

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Дніпро Життя міста

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