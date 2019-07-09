Одягайтеся тепліше: прогноз погоди в Дніпрі на 10 і 11 липня

У середу і четвер в Дніпрі синоптики прогнозують зниження температури. Можливі дощі з грозами.

10 і 11 липня в Дніпрі буде прохолодно. Про це повідомили на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

У Дніпро повернуться дощі з грозами KRIVBASS.CITY

У середу, 10 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без значних опадів. Температура повітря вночі від +10 до +13 градусів, вдень від +21 до +23.

11 липня, в четвер, обіцяють дощі з грозами. Температура вночі опуститься до +10 +13 градусів. Днем прогнозується від +21 +24 градусів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні протягом перших місяців літа буде спекотною і досить дощовою. З'явився детальний прогноз погоди на літо в Україні

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