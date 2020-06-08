"Одинадцять подруг": в Дніпрі на Трійцю народилася рекордна кількість дівчат

У пологовому відділенні перинатального центру 9 міської лікарні Дніпра сталося справжнє диво.

У день Святої Трійці народилося поспіль 11 маляток. Про це повідомили співробітники пологового відділення 9 лікарні на своїй сторінці в Facebook.

Новонароджена дитина www.geralove.com/

Як стало відомо, раніше на Старий Новий рік у відділенні народилося поспіль 11 хлопчиків. Тоді їх прозвали "Футбольною командою".

"І ось настало літо, а у нас напередодні і на Трійцю дівчата взяли реванш. На цей раз одинадцять дівчаток поспіль! Пропонуємо придумати назву для чергового дива, яке сталося в стінах пологового будинку 9 лікарні Дніпра. Наш варіант – "Одинадцять подруг". Зробити загальне фото не дозволяють правила карантину, але ми з оптимізмом дивимося в майбутнє!", – розповіли співробітники пологового будинку на сторінці в Facebook.

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