Обвалений міст на Дніпропетровщині знесуть остаточно: "Укравтодор" озвучив плани

Софія Ковнір Життя міста 14:40, 29.05.2020 Оновлено: 14:41, 29.05.2020

Державне агентство автомобільних доріг України на місці обваленого мосту в селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області планують побудувати новий.

Новий міст хочуть побудувати протягом півроку, повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубрак, передає "Інтерфакс-Україна".

Обвалений міст на Дніпропетровщині знесуть остаточно
mil.gov.ua

"Понтонною переправою, сподіваюся, ми будемо користуватися не більше п'яти-шести місяців. За цей час побудуємо наш новий міст, тому що, згідно з попереднім обстеженням компаній, які його обслуговували, ми вже не можемо використовувати існуючі конструкції", – розповів глава "Укравтодору" Олександр Кубрак.

Він додав, що це буде перший міст, побудований за часів незалежності України без перекриття русла річки. Він буде зводитися з платформи.

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