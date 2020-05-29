Обвалений міст на Дніпропетровщині знесуть остаточно: "Укравтодор" озвучив плани

Державне агентство автомобільних доріг України на місці обваленого мосту в селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області планують побудувати новий.

Новий міст хочуть побудувати протягом півроку, повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубрак, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Понтонною переправою, сподіваюся, ми будемо користуватися не більше п'яти-шести місяців. За цей час побудуємо наш новий міст, тому що, згідно з попереднім обстеженням компаній, які його обслуговували, ми вже не можемо використовувати існуючі конструкції", – розповів глава "Укравтодору" Олександр Кубрак.

Він додав, що це буде перший міст, побудований за часів незалежності України без перекриття русла річки. Він буде зводитися з платформи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

У селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області обвалився міст через затоку Каховського водосховища. Подія трапилася, коли по ньому проїжджала 20-тонна фура, завантажена металевими конструкціями.

У селі Олексіївка Нікопольського району військовослужбовці понтонно–мостового полку Командування Сил підтримки ЗСУ встановили понтонну переправу.

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