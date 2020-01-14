Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

У вівторок, 14 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області попрощалися з волонтером Андрієм Садило, який помер після важкої хвороби.

Панахиду провів друг померлого - військовий капелан Православної церкви України Олександр Агарков, повідомляє 0564.ua (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попрощатися з Садило прийшли його соратники і побратими, волонтери, активісти, військовослужбовці і добровольці.

0564.ua

Андрій Садило

0564.ua

Група волонтерів "Допомога армії своїми руками", якою керував волонтер, відремонтувала сотні одиниць військової техніки, займалася обшивкою захисними екранами десятків танків, БМП і БТР, зробила десятки буржуйок, кулеметних станин і турелей і ще багато того, що полегшило виконання завдань в АТО.

0564.ua

0564.ua

0564.ua

0564.ua

0564.ua

0564.ua

0564.ua

0564.ua

0564.ua

0564.ua

0564.ua

0564.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні після важких хвороб померли два ветерана АТО – Василь Малєєв і Андрій Лесик. Також не стало волонтера з Кривого Рогу Андрія Садило.

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