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14 січня • оновлено в 15:04
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Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

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У вівторок, 14 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області попрощалися з волонтером Андрієм Садило, який помер після важкої хвороби.

Панахиду провів друг померлого - військовий капелан Православної церкви України Олександр Агарков, повідомляє 0564.ua (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попрощатися з Садило прийшли його соратники і побратими, волонтери, активісти, військовослужбовці і добровольці.

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Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

0564.ua

Андрій Садило

Андрій Садило

Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

0564.ua

Група волонтерів "Допомога армії своїми руками", якою керував волонтер, відремонтувала сотні одиниць військової техніки, займалася обшивкою захисними екранами десятків танків, БМП і БТР, зробила десятки буржуйок, кулеметних станин і турелей і ще багато того, що полегшило виконання завдань в АТО.

Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

0564.ua

Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

0564.ua

Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

0564.ua

Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

0564.ua

Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

0564.ua

Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

0564.ua

Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

0564.ua

Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

0564.ua

Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

0564.ua

Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

0564.ua

Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

0564.ua

Обшивав танки і допомагав у АТО: в Кривому Розі попрощалися з відомим волонтером. Фото

0564.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні після важких хвороб померли два ветерана АТО – Василь Малєєв і Андрій Лесик. Також не стало волонтера з Кривого Рогу Андрія Садило.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Кривий Ріг
Теги
похорон хвороба боєць АТО АТО волонтерство

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