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Обматюкали і закидали камінням: під Дніпром підлітки напали на жінку через зауваження

1.8т Читати матеріал російською

У Новомосковську Дніпропетровської області підлітки обматюкали жінку і закидали її камінням.

Реакції батьків на таку поведінку їхніх дітей немає, повідомили в Facebook-групі "Подслушано Новомосковск Украина" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Як стало відомо, підлітки вели себе неадекватно:

"Група підлітків практично кожен день збирається у дворі, грає музика в колонках на весь двір, крики, мати, можуть ганяти місцевих тварин, ламають квіти. Жінка, яку дістала вже ця компанія, вийшла і попросила піти, на що почула купу матів і образ", – написали в групі.

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У відповідь на зауваження жінки діти почали розмовляти на підвищених тонах:

"Ці "діти" вирішили, що цього мало і почали кидати камінням прям в жінку, кілька разів потрапили, обливали водою. Пара дорослих заступилися, всі заспокоїлися", – додали очевидці.

Також відзначили, що батьки підлітків і поліція ніяк не реагують:

"Батьки деяких живуть в цьому ж дворі, реакції на поведінку нуль. Викликали поліцію, проблема не вирішилася, діти просто розбіглися, як приїхала машина", – підкреслили в групі.

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Таке хамське поводження відбувається не вперше:

"Якщо хтось впізнає свою дитину на фото, прохання провести виховні бесіди або зберемо небайдужих мешканців будинку і будемо діяти по-іншому, раз батьки не навчили своїх дітей нормально себе вести. Таке відчуття, що вибігли з лісу, гірше мавп", – написали в групі.

У мережі дуже бурхливо відреагували на неналежну поведінку дітей:

"Це не діти, а аборигени", "В таких сім'ях ростуть ... Ніхто їм не прищеплював якостей гідної поведінки в соціумі. Ось і виросло...", "Ці двори особливі, в них завжди було купа неадекватів, за своїм дитинством пам'ятаю, страшно там було ходити одній", "Діти нічого і нікого не бояться, це страшно", - пишуть користувачі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Підлітки напали на жінку

Підлітки напали на жінку

Facebook-група "Подслушано Новомосковск Украина"

Підлітки напали на жінку

Підлітки напали на жінку

Facebook-група "Подслушано Новомосковск Украина"

Підлітки напали на жінку

Підлітки напали на жінку

Facebook-група "Подслушано Новомосковск Украина"

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Місце
Україна Дніпро
Тег
діти
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