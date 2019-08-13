Обматюкали і закидали камінням: під Дніпром підлітки напали на жінку через зауваження

У Новомосковську Дніпропетровської області підлітки обматюкали жінку і закидали її камінням.
Реакції батьків на таку поведінку їхніх дітей немає, повідомили в Facebook-групі "Подслушано Новомосковск Украина" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
Як стало відомо, підлітки вели себе неадекватно:
"Група підлітків практично кожен день збирається у дворі, грає музика в колонках на весь двір, крики, мати, можуть ганяти місцевих тварин, ламають квіти. Жінка, яку дістала вже ця компанія, вийшла і попросила піти, на що почула купу матів і образ", – написали в групі.
У відповідь на зауваження жінки діти почали розмовляти на підвищених тонах:
"Ці "діти" вирішили, що цього мало і почали кидати камінням прям в жінку, кілька разів потрапили, обливали водою. Пара дорослих заступилися, всі заспокоїлися", – додали очевидці.
Також відзначили, що батьки підлітків і поліція ніяк не реагують:
"Батьки деяких живуть в цьому ж дворі, реакції на поведінку нуль. Викликали поліцію, проблема не вирішилася, діти просто розбіглися, як приїхала машина", – підкреслили в групі.
Таке хамське поводження відбувається не вперше:
"Якщо хтось впізнає свою дитину на фото, прохання провести виховні бесіди або зберемо небайдужих мешканців будинку і будемо діяти по-іншому, раз батьки не навчили своїх дітей нормально себе вести. Таке відчуття, що вибігли з лісу, гірше мавп", – написали в групі.
У мережі дуже бурхливо відреагували на неналежну поведінку дітей:
"Це не діти, а аборигени", "В таких сім'ях ростуть ... Ніхто їм не прищеплював якостей гідної поведінки в соціумі. Ось і виросло...", "Ці двори особливі, в них завжди було купа неадекватів, за своїм дитинством пам'ятаю, страшно там було ходити одній", "Діти нічого і нікого не бояться, це страшно", - пишуть користувачі.
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Підлітки напали на жінку
Facebook-група "Подслушано Новомосковск Украина"
Підлітки напали на жінку
Facebook-група "Подслушано Новомосковск Украина"
Підлітки напали на жінку
Facebook-група "Подслушано Новомосковск Украина"
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