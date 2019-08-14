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Обіцяла роздягнутися: гаряча дівчина з Дніпра зустрілася з українським міністром

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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вранці 14 серпня провів зустріч з дівчиною, яка пообіцяла роздягнутися на Новому мосту в Дніпрі.

За сніданком в Києві він обговорив з нею перспективи розвитку галузі мостобудування в Україні. Про це скандально відома Анна Мінюкова розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Володимир Омелян і Анна Мінюкова

Володимир Омелян і Анна Мінюкова

колаж

Раніше OBOZREVATEL писав, що Мінюкова пообіцяла роздягнутися догола на Новому мосту в Дніпрі, якщо до 14 вересня він буде зданий в експлуатацію. Вона запропонувала парі меру Борису Філатову на своїй сторінці в Instagram. До публікації дівчина додала пікантне фото.

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Скріншот

Скріншот

Instagram asi_mikovich

Пізніше з'ясувалося, що модель з Дніпра інженер-конструктор мостів і тунелів за освітою. Після гучного парі в Дніпрі дівчина їздила інспектувати "втомлені" мости Києва на запрошення екс-міністра екології Ігоря Шевченка.

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Скріншот Igor Shevchenko

Скріншот Igor Shevchenko

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян відреагував на вбивство чотирьох українських морпіхів на Донбасі і про звернувся з цього приводу з сильним посланням до президента Володимира Зеленського.

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Особи
Володимир Омелян Борис Філатов Олександр Шевченко
Місце
Україна Дніпро
Теги
скандали ремонт і будівництво доріг Новий міст у Дніпрі
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