Новий рік 2020: де і коли в Дніпрі продаватимуть ялинки

Міська влада Дніпра визначила 134 адреси, за якими напередодні Нового року будуть офіційно продавати ялинки.

Продаж почнеться найближчим часом, коли будуть укладені всі договори, повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Стало відомо, де можна купити ялинку на Новий рік uzhgorod.net.ua

"У Дніпрі визначені місця офіційного продажу ялинок – це 134 адреси в різних районах міста. Ще кілька днів знадобиться, щоб укласти відповідні договори з підприємцями. Після цього ялинки можна буде виставляти на продаж", – сказано в повідомленні.

Начальник інспекції з благоустрою міськради Руслан Мороз зазначив, що легальну ялинку можна буде придбати в кожному мікрорайоні.

Вартість буде варіюватися від 100 гривень за зрізане дерево до 400 гривень за метрову ялинку в горщику. Всі ялинки повинні бути марковані чіпами або стрейч-стрічкою.

Перший заступник начальника Дніпропетровського лісового та мисливського господарства Валерій Величко зазначив, що ялинки спеціально вирощують до новорічних свят на 94 Га плантацій, і до реалізації готові 100 тис. дерев. При бажанні ялинку можна придбати безпосередньо в лісгоспі. Щорічно новими деревами засаджують 15-20 Га.

Новини Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік у Дніпрі

У разі виявлення нелегальної точки продажу товари будуть вивезені і утилізовані. Протягом 1 січня продавці повинні будуть прибрати всі нереалізовані дерева.

За станом на 26 листопада реалізацію дозволили по 101 адресою.

Офіційні точки реалізації ялинок в Дніпрі Сайт Дніпровської міськради

Офіційні точки реалізації ялинок в Дніпрі Сайт Дніпровської міськради

Офіційні точки реалізації ялинок в Дніпрі Сайт Дніпровської міськради

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні на Новий рік 2020 буде морозно, однак опади не очікуються. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, під кінець першого зимового місяця в Україну прийде суттєве похолодання.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!