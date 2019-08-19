Новий міст у Дніпрі перекриють на місяць: що сталося

До 14 вересня 2019 року в Дніпрі буде повністю перекрито рух по Новому мосту.
Перекриття пов'язане з проведенням планових технологічних робіт підвищеної небезпеки. Про це повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.
Новий міст у Дніпрі перекриють до 14 вересня
Для пішоходів і велосипедистів переправу закриють 21 серпня о 00:00.
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