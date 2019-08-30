Ніякого цирку: міськрада Кривого Рогу ввела нову заборону

Міська рада Кривого Рогу Дніпропетровської області заборонила розміщувати на території міста пересувні мобільні цирки і звіринці.

За відповідний проект на засіданні 28 серпня проголосували 38 депутатів з 40, передає "Перший криворізький".

Ілюстрація kanos.com.ua

Новини Ще в одному місті України заборонили цирки з тваринами

Результати голосування міськради Перший криворізький

Відзначається, що у депутатів не виникло питань до автора проекту рішення. Виступів на дану тему також не було.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в березні в Києві остаточно заборонили цирки шапіто, в яких утримують тварин. Законність відповідного рішення КМДА від 2017 року підтвердив Окружний адміністративний суд столиці.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!