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Ніякого цирку: міськрада Кривого Рогу ввела нову заборону

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Міська рада Кривого Рогу Дніпропетровської області заборонила розміщувати на території міста пересувні мобільні цирки і звіринці.

За відповідний проект на засіданні 28 серпня проголосували 38 депутатів з 40, передає "Перший криворізький".

Ілюстрація

Ілюстрація

kanos.com.ua

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Результати голосування міськради

Результати голосування міськради

Перший криворізький

Відзначається, що у депутатів не виникло питань до автора проекту рішення. Виступів на дану тему також не було.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в березні в Києві остаточно заборонили цирки шапіто, в яких утримують тварин. Законність відповідного рішення КМДА від 2017 року підтвердив Окружний адміністративний суд столиці.

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Місце
Україна Кривий Ріг
Теги
тварини заборона
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