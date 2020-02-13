Невелике потепління: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі на 13 лютого

У четвер, 13 лютого, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не очікується. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від 0 до +1 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -4 до -6. Вологість повітря складе 86-94%.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що найпопулярніший американський бабак - "метеоролог" Філ передбачив раннє настання весни в США. Щоб підтримати тварина, біля його нори в місті Панксатони зібралися місцеві жителі.

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