Не забудьте парасольку: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У понеділок, 15 червня, в Дніпрі очікується переважно ясна погода.

Лише ввечері з'являться перші хмари і піде дощ з градом. Пориви вітру при цьому будуть досягати 15-24 м/c, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +19 до +28 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 56-97%. Світанок настане о 4:35, захід очікується о 20:45.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні в понеділок, 15 червня, буде теплою, але дощовою: короткочасні грозові дощі пройдуть у більшості областей.