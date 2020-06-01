Не забудьте парасольку: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У понеділок, 1 червня, в Дніпрі очікується похмура погода.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в місті ніч пройде без опадів, а вдень очікується дощ.
Температура повітря +17 +19 градусів вдень, вночі похолодає до +9 +11 градусів. Вітер північно-східний 7-12 м/с.
Погода в Україні 1 червня
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що метеорологи дали апокаліптичний прогноз для України. Стало відомо, що нас чекає влітку-2020.
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