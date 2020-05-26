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26 травня • оновлено в 06:41
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Аліна Рашевська
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Не забудьте парасольку: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

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У вівторок, 26 травня, в Дніпрі очікується похмура погода.

Вночі йтиме невеликий дощ. Вранці він посилиться, але до вечора повинен припинитися, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +10 до +18 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 45-83%. Світанок настане о 4:44, захід очікується о 20:29.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що липень-серпень в Україні обіцяють бути дуже теплими і навіть спекотними. Однак часом високі температури будуть перериватися хвилями холоду.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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