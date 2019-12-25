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25 грудня • оновлено в 07:37
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Аліна Рашевська

Не забудьте парасольку: синоптики дали прогноз погоди на 25 грудня в Дніпрі

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У середу, 25 грудня, в Дніпрі протягом усього дня буде стояти хмарна погода.

З ранку і до вечора йтиме дощ. Про це повідомляє Синоптик.

Синоптики дали прогноз погоди на 25 грудня в Дніпрі

Синоптики дали прогноз погоди на 25 грудня в Дніпрі

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Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від +3 до +5 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 86-100%.

Протягом усього дня очікується дощ. З самого ранку і до вечора небо в Дніпрі буде приховано за хмарами. Світанок настане в 7:28, захід очікується о 15:51.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі Дніпропетровської області троє чоловіків забили двох знайомих до смерті через нібито крадіжки їжі і техніки. Подія трапилася в ніч на 23 грудня, коли компанія розпивала спиртні напої.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
синоптик погода
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