Не забудьте парасольку: синоптики дали прогноз погоди на 20 лютого в Дніпрі

У четвер, 20 лютого, в Дніпрі протягом всього дня буде стояти хмарна погода.

Вранці піде дрібний дощ, який припиниться до обіду. Температура повітря не опуститься нижче нуля, повідомляє Синоптик.

Погода в Дніпрі wallpapers.99px.ru

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від 0 до +5 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 80-100%.

У першій половині дня пройде короткочасний дощ. З самого ранку і до вечора небо в Дніпрі буде приховано за хмарами. Світанок настане о 6:36, захід очікується о 17:10.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні погоду 20 лютого буде визначати антициклон, тому в більшості регіонів буде сухо і сонячно. Лише незначний фронт принесе в західні області дощ і мокрий сніг.

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