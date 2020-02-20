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20 лютого • оновлено в 08:14
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Аліна Рашевська

Не забудьте парасольку: синоптики дали прогноз погоди на 20 лютого в Дніпрі

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У четвер, 20 лютого, в Дніпрі протягом всього дня буде стояти хмарна погода.

Вранці піде дрібний дощ, який припиниться до обіду. Температура повітря не опуститься нижче нуля, повідомляє Синоптик.

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Погода в Дніпрі

Погода в Дніпрі

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Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від 0 до +5 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 80-100%.

У першій половині дня пройде короткочасний дощ. З самого ранку і до вечора небо в Дніпрі буде приховано за хмарами. Світанок настане о 6:36, захід очікується о 17:10.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні погоду 20 лютого буде визначати антициклон, тому в більшості регіонів буде сухо і сонячно. Лише незначний фронт принесе в західні області дощ і мокрий сніг.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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