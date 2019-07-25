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Не повернулася з прогулянки: в Дніпрі шукають 85-річну жінку з розладом пам'яті. фото

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У Дніпрі безвісти пропала 85-річна Хрущ Марія Андріївна. Жінка вийшла на прогулянку в середу, 24-го липня, близько 15:00, і більше не з'являлася вдома.

Пенсіонерка страждає від провалів в пам'яті. Про це повідомляє "Інформатор".

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У Дніпрі пропала 85-річна жінка

У Дніпрі пропала 85-річна жінка

колаж

За словами сина Марії Андріївни, жінка часто гуляє в районі Запорізького шосе.

Жінка була одягнена в темні штани, чорну блузку без рукавів, тапочки. Ніяких цінних речей або документів при собі пенсіонерка не мала.

Особливі прикмети: зріст близько 165 см, сиве коротке волосся, блакитні очі.

У Дніпрі пропала пенсіонерка

У Дніпрі пропала пенсіонерка

Информатор

Якщо вам щось відомо про місцезнаходження зниклої жінки, телефонуйте на "102" або за телефонами: (097) 240-07-97; (067) 266-54-89.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Хмельниччині з поїзда загадково зникла дитина: її знайшли мертвою.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро зникла людина поліція
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