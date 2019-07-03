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Не наїздишся: в метро та електротранспорті Дніпра підвищать ціни на проїзд

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У Дніпрі з 3 серпня може подорожчати вартість проїзду в електротранспорті і метрополітені.

Проїзд становитиме 6 грн за одну поїздку. Для школярів - 3 гривні, сказано в проектах рішення виконкому міської ради.

Як стало відомо, будуть діяти і звичайні проїзні на 1, 7, 30, 60 і 90 днів, а також проїзні для студентів зі знижкою 50%.

Електротранспорт Дніпра

Електротранспорт Дніпра

Дніпро Час

Відзначимо, що пільгові категорії зберігаються.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, з київського метро стягнули ще більше 300 млн грн.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
метротрамвай
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