У Дніпрі з 3 серпня може подорожчати вартість проїзду в електротранспорті і метрополітені.

Проїзд становитиме 6 грн за одну поїздку. Для школярів - 3 гривні, сказано в проектах рішення виконкому міської ради.

Як стало відомо, будуть діяти і звичайні проїзні на 1, 7, 30, 60 і 90 днів, а також проїзні для студентів зі знижкою 50%.

Електротранспорт Дніпра Дніпро Час

Відзначимо, що пільгові категорії зберігаються.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, з київського метро стягнули ще більше 300 млн грн.

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