Названа причина обвалення моста під Дніпром

Причиною руйнування моста в селі Олексіївка Нікопольського району Дніпропетровської області стала фура, вантаж якої перевищував норму в кілька разів.

Про це повідомив глава Дніпропетровської області Олександр Бондаренко, передає пресслужба ОДА. За його словами, рух транспорту на мосту було дозволено з обмеженням до 10 тонн.

"Про це повідомляють відповідні дорожні знаки, встановлені на в'їзді на міст. По цій дорозі проходить багато транзитного транспорту. Тому потрібно відновити рух якомога швидше. Місто - на балансі Укравтодору. Але будемо відновлювати його спільними зусиллями", – зазначив Бондаренко.

В Олексіївці Дніпропетровської області обвалився міст Інформатор

На місці НП працює спільна комісія ОДА та служби автодоріг Дніпропетровської області.

Схема об'їзду зруйнованого моста в даний час узгоджується з правоохоронними органами. До кінця тижня планується встановити відповідні дорожні знаки для транзитного транспорту.

В Олексіївці Дніпропетровської області обвалився міст Інформатор

В Олексіївці Дніпропетровської області обвалився міст Інформатор

В Олексіївці Дніпропетровської області обвалився міст Інформатор

В Олексіївці Дніпропетровської області обвалився міст Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській області обвалився міст через затоку Каховського водосховища. Подія трапилася, коли по ньому проїжджала фура, завантажена металевими конструкціями.