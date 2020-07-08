Насуваються гроза та злива: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 8.07.2020

У середу, 8 липня, Дніпро накриють короткочасні дощі з грозами.

Але при цьому на вулиці буде тепло, повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура повітря +25 +27 градусів вдень, вночі похолодає до +18 +20 градусів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що ніч на 5 липня в Києві виявилася найтеплішою за 140 років. Всього в столиці з початку поточного року було встановлено 24 температурних рекорди.

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