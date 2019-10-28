Насуваються дощі: прогноз погоди в Дніпрі на 29 жовтня

У вівторок, 29 жовтня, синоптики прогнозують дощі на території Дніпропетровської області вдень і вночі.

Температура повітря опуститься до +5 градусів вночі. Про це повідомили на сайті Українського гідрометцентру.

Вдень температура повітря складе +9 ... +11 градусів.

Прогноз погоди в Дніпрі на 29 жовтня Хабар

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 27 жовтня водій маршрутного таксі насильно видворив жінку, яка відмовлялася оплачувати проїзд. Інцидент стався на маршруті №155 біля залізничного вокзалу.

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