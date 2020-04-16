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16 квітня • оновлено в 21:02
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Настоятель храму в Дніпрі збирав пожертвування і купив собі ділянку

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Настоятель храму Іверської ікони Божої Матері в Дніпрі Микола Несправа почав збирати пожертви в зв'язку зі складним матеріальним становищем через карантин і в той же день купив собі земельну ділянку.

На сторінці церкви в Facebook 14 квітня був опублікований пост з проханням про допомогу. Як з'ясували журналісти "Слідство.Info", одночасно з цим протоієрей придбав земельну ділянку площею 25 соток в селі Шульговка в Дніпропетровській області.

Настоятель храму в Дніпрі збирав пожертвування і купив собі ділянку

Настоятель храму в Дніпрі збирав пожертвування і купив собі ділянку

За словами священнослужителя, він це зробив за власні кошти, які заробив в університеті.

"У мене є робота. Я працюю в університеті внутрішніх справ, я професор кафедри міжнародних відносин. Крім цього, хобі – я 20 років займаюся ландшафтним дизайном, екодизайном", – заявив Несправа.

Настоятель храму в Дніпрі збирав пожертвування і купив собі ділянку

Настоятель храму в Дніпрі збирав пожертвування і купив собі ділянку

Крім того, в тому ж селі він володіє ділянкою площею 25 соток і невеликим приміщенням. За його словами, майно він отримав в подарунок від людей, для яких робив екодизайн.

Живе Несправа протягом 20 років в приватному будинку в Дніпрі площею 200 квадратних метрів, його він нібито отримав від батьків. Також йому з 2014 року належить дві ділянки загальною площею 20 соток в селі Царичанка. Там, за його словами, планували зробити лабораторію екологічних досліджень. Однак нібито невдало вибрали місце.

Настоятель храму в Дніпрі збирав пожертвування і купив собі ділянку

Настоятель храму в Дніпрі збирав пожертвування і купив собі ділянку

Онлайн-збір пожертвувань священнослужитель пояснює тим, що кошти необхідні для забезпечення роботи храму. Він розповів, що за останню добу надійшло близько восьми тисяч гривень пожертв.

Як писав OBOZREVATEL раніше, з інфекційної лікарні в Кривому Розі Дніпропетровської області втік пацієнт, у якого виявили коронавірус.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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