Напівгола модель на Новому мосту в Дніпрі підірвала мережу: найсексуальніші фото

Модель з Дніпра, яка роздяглася на Новому мосту, інтригує своїми фото в соцмережі.

Ася Мікович стала популярною після укладення парі Бориса Філатова і Володимира Зеленського з приводу Нового моста. Вона стримала свою обіцянку і роздяглася на переправі.

Ася Мікович Instagram Асі Мікович

OBOZREVATEL вибрав найгарячіші фото моделі і ділиться з вами.

Ася Мікович Instagram Асі Мікович

Ася Мікович Instagram Асі Мікович

Ася Мікович Instagram Асі Мікович

Ася Мікович Instagram Асі Мікович

Ася Мікович Instagram Асі Мікович

Ася Мікович Instagram Асі Мікович

Ася Мікович Instagram Асі Мікович

Ася Мікович Instagram Асі Мікович

Ася Мікович Instagram Асі Мікович

Ася Мікович Instagram Асі Мікович

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі дівчина, яка обіцяла роздягнутися на Новому мосту, стримала свою обіцянку.

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