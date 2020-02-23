Намиста Олега Винника і вуса Павла Зіброва: в електротранспорті Дніпра з'явилися незвичні мотиватори

У громадському транспорті Дніпра почали використовувати відомі імена для мотивації культурного поведінки.
В електротранспорті Дніпра розмістили оригінальні і іронічні таблички. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Музей історії Дніпра".
За задумом авторів, крім мотивації для людей, ці таблички стануть елементом цілісного образу Дніпра.
"Ті дрібниці, які утворюють цілісний образ Дніпра. Нещодавно в дніпровському електротранспорті розмістили оригінальні і іронічні таблички з порадами. Городянам розповідають про правила поведінки, використовуючи популярні в масовій культурі імена", - йдеться в повідомленні.
У трамваях Дніпра з'явилися оригінальні таблички
Facebook/Музей історії Дніпра
У трамваях Дніпра з'явилися оригінальні таблички
Facebook/Музей історії Дніпра
У трамваях Дніпра з'явилися оригінальні таблички
Facebook/Музей історії Дніпра
У трамваях Дніпра з'явилися оригінальні таблички
Facebook/Музей історії Дніпра
У трамваях Дніпра з'явилися оригінальні таблички
Facebook/Музей історії Дніпра
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на ж \ м Тополя-3 жінка збирала речі на своєму балконі, а через їх велику кількість сміття почав випадати на вулицю. За багато років двір поступово обзавівся власною звалищем.
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