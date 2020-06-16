Накриють дощі з грозами: озвучений свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Софія Ковнір Життя міста 07:01, 16.06.2020

У вівторок, 16 червня, в Дніпрі очікуються дощі з грозами, град і сильні пориви вітру.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в місті оголошено штормове попередження.

Температура повітря +26 +28 градусів вдень, вночі похолодає до +16 +18 градусів. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Погода в Україні 16 червня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Києві 12 червня офіційно зареєстрували новий температурний рекорд за 140 років – 27,9 градусів тепла за Цельсієм. Попередній температурний рекорд був встановлений в 2010 році.

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